В среду, 18 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к мусульманским лидерам с требованием принять "хартию республиканских ценностей" как часть масштабного подавления радикального ислама.

Об этом сообщает издание ВВС.

Макрон отметил, что дает Французскому совету мусульманской веры (CFCM) 15 дней на принятие хартии.

В документе, в частности, указано, что ислам – это религия, а не политическое движение. Также отмечается, что “иностранное вмешательство” в деятельность мусульманских групп запрещено.

На этот шаг лидер Франции пошел после трех атак исламистов в стране чуть более чем за месяц. Атаки начались обезглавливанием парижского учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Вечером в среду президент и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились с лидерами CFCM в Елисейском дворце.

По данным источника, власти настаивали на узаконивании двух основных принципов.

“Два принципа будут записаны черным по белому в хартии: отказ от политического ислама и любого иностранного вмешательства”, – сообщил источник.

Мусульманские лидеры согласились создать Национальный совет имамов. Этот орган будет выдавать имамам официальную аккредитацию. Ее могут отозвать в случае нарушения этического кодекса.

Лидер Франции анонсировал новые меры борьбы с “исламским сепаратизмом”. В частности, планируется широкомасштабный законопроект, направленный на предотвращение радикализации. Согласно этому документу, вводятся ограничения на домашнее обучение и более суровые наказания для тех, кто запугивает чиновников по религиозным мотивам.

Каждый ученик получит специальный идентификационный номер. Если ребенок не будет посещать школу, его родители будут платить штраф, или попадут за решетку на 6 месяцев.

Также планируется наказывать за разглашение личной информации о человеке таким образом, что ею могут воспользоваться преступники с целью причинения вреда.