Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 может привести к распаду Шенгенской зоны.

Об этом он заявил во время видеоконференции саммита ЕС, сообщает агенство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Макрон считает, что на фоне пандемии коронавируса страны Евросоюза должны продемонстрировать солидарность.

“На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны”, – заявил французкий президент.