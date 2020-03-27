Об этом он заявил во время видеоконференции саммита ЕС, сообщает агенство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Макрон считает, что на фоне пандемии коронавируса страны Евросоюза должны продемонстрировать солидарность.
“На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны”, – заявил французкий президент.
- Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале военной операции под названием “Устойчивость” (Résilience) для поддержки борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.