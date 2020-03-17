Эммануэль Макрон объявил о транспортной блокаде Франции и подчеркнул, что нынешнее состояние в стране близко к военному.

Об этом он заявил, выступая в телеобращении к народу, сообщает Le Monde.

“С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней”, – сказал глава государства.

Он также сообщил, что Франция вводит беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.

“Каждый из нас должен любой ценой ограничить количество людей, с которыми мы общаемся каждый день. Ученые говорят, что это главный приоритет. Вот почему, посоветовавшись, выслушав экспертов, я решил еще больше усилить меры по сокращению наших поездок и наших контактов до самого необходимого”, – заявил Макрон.

Также президент Франции решил не проводить вовремя местные выборы. Второй тур муниципальных выборов по всем государстве должен состояться 22 марта, он будет перенесен на неопределенный срок. Также президент отложил проведение пенсионной реформы.

“Мы на войне. Конечно, что это война за здоровье. Мы не боремся против армии или другой нации, но есть враг, невидимый, неуловимый и наступающий. И это требует нашей общей мобилизации. Мы на войне. Все действия правительства и парламента должны быть направлены на борьбу с эпидемией днем ​​и ночью. Ничто не должно нас развлекать. Вот почему я решил, что все проводимые реформы будут приостановлены, начиная с пенсионной реформы”, – заявил он.

Макрон объявил, что такси и гостиницы могут быть мобилизованы для перевозки и размещения медиков, которые сейчас “на передовой”.

Он также рассказал о том, как будет введено в действие решение о закрытии границ Евросоюза для иностранцев, анонсированное в понедельник президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как выяснилось, это решение будет принято в обход стандартной процедуры, поэтому новые правила въезда заработают уже во вторник.

Кроме того, будет существенно уменьшена работа транспорта внутри страны: на 15 дней будет отменено большинство маршрутов общественного транспорта, кроме критически необходимых.

Любое нарушение этих правил будет оштрафовано.