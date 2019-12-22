Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов против пенсионной реформы отказался от своей будущей пенсии главы государства.

Об этом пишет газета Le Parisien.

Отмечается, что это решение касается и пенсии по завершению выполнения обязанностей как президента в мае 2022 года, и материальных выплат в случае еще одной победы в президентской гонке.

В Елисейском дворце добавили, что решение Макрона связано с желанием “действовать в соответствии с ситуацией в стране”. Советник президента считает, что глава государства таким образом подает хороший пример другим.

По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника – 6220 евро в месяц. Макрон начал бы получать пожизненную пенсию после завершения мандата в 2022 году.

Кроме того, он отказался от места в Конституционном совете, которое предусматривает выплату 13 500 евро ежемесячно.

По мнению собеседника газеты, последовательность требует, чтобы пожизненная пенсия в дальнейшем не применялась ни к одному из будущих президентов.

О решении Макрона стало известно на 17-й день общенационального забастовочного движения против пенсионной реформы, инициированной президентом.