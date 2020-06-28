Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время поехать в Россию, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ключевые вопросы: безопасность и изменение климата.

Об этом Макрон написал в Twitter.

“Диалог по укреплению доверия, начатый с президентом Путиным в Форт-Бреганконе, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и я скоро поеду в Россию”, – написал Макрон.

Стоит отметить, что отношения между Москвой и Западом находятся на пике после аннексии Крыма, роли РФ в сирийском конфликте, ее предполагаемого вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, а также отравления и предполагаемые убийства русских в европейских городах.

Что касается войны в Украине между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами, где с апреля 2014 года погибли около 13 200 человек, Макрон подчеркнул, что крайне важно быстро возобновить “дорожную карту”, ​​направленную на прекращение конфликта.

Он также призвал положить конец иностранному вмешательству в Ливию, в том числе со стороны так называемой группы Вагнера, состоящей в основном из бывших российских военнослужащих, которые участвовали в тайных операциях в зарубежных странах.

Россия и ряд других стран поддержали ливийского лидера Халифу Хафтара в его войне против сил, поддерживающих правительство национального согласия (ГНА), которое поддерживает ООН.