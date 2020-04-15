Об этом сообщает Reuters

Решение Макрона связано с призывом ООН к глобальному прекращению огня ради концентрации внимания на преодолении последствий коронавируса.

Трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать такой призыв.

Президент Франции отметил, что призыв поддерживают президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь остается убедить президента РФ Владимира Путина.

“Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно”, – заявил Макрон.

Также он рассказал, что ранее уже говорил о прекращении огня с президентом России. После этого он с Путиным не разговаривал.