Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5 % своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании по вакцинации еще не начались.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Макрон сказал, что африканские страны иногда покупают западные вакцины, такие как препараты, произведенные AstraZeneca, по “астрономическим ценам” – в два или три раза превышающим стоимость, которую платит ЕС, и получают предложения китайских и российских вакцин неопределенной эффективности против новых вариантов вируса.

Он добавил, что для фармацевтических групп, производящих вакцины, крайне важно передать технологию за границу, чтобы ускорить глобальное производство вакцин и быть прозрачными в отношении ценообразования.

Президент Франции признал, что ЕС медленнее, чем США, обеспечивал производство и поставку вакцин для своего населения и сталкивается с дефицитом, но, по его словам, перенаправление небольшой части доз в Африку из европейских цепочек поставок не помешает кампаниям вакцинации.

“Мы не говорим о миллиардах доз сразу или о миллиардах евро. Речь идет о более быстром распределении 4-5% имеющихся у нас доз”, – отметил он.

“Это не изменит наших кампаний по вакцинации, но каждая страна должна выделить небольшое количество доз, которые она должна передать из десятков миллионов, очень быстро, чтобы люди на местах видели, как это происходит”, – добавил Макрон.

Он также сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу по распределению вакцин, добавив, что он надеется заручиться поддержкой и США.

По данным ВВС, в белом доме США заявили, что президент Джо Байден объявит об обещании выделить 4 миллиарда долларов (2,8 миллиарда фунтов стерлингов) на финансирование глобальной схемы совместного использования вакцин Covax.

Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил “крайне неравномерное и несправедливое” глобальное распространение вакцин против COVID-19. По его словам, всего в 10 странах было проведено 75% всех вакцинаций в мире, а 130 стран еще не получили ни одной дозы.