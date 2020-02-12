Об этом пишет АР.
Среди других шагов по сокращению выбросов – ежегодный бонус в размере 200 евро (220 долларов США) для государственных служащих, которые пересядут на велосипеды или будут совместно использовать авто.
Министр экологии Элизабет Борн заявила, что эта мера вступит в силу в июле.
Государство также прекратит закупку одноразовых пластиковых изделий с июля и будет использовать не менее 20 % органических продуктов в столовых государственных служащих.
Кроме Макрона, как отмечается, все правительство “пересядет” на транспортные средства с электрическим или гибридным двигателем. Министрам также предлагается пользоваться для рабочих поездок поездами, а не самолетами.
Борн добавила, что у бронированного автомобиля президента Франции с гибридным двигателем будет аккумулятор.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на конференции по климату в Мадриде определил четкие задачи по спасению планеты до 2100 года. Он заявил, что к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%, к 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета, а к 2100 году – ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
- В Совете министров Европейского союза приняли решение выделить 21 % расходов из бюджета на борьбу с климатическими изменениями.