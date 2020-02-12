Правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о планах по сокращению выбросов углекислого газа, которые включают приобретение нового бронированного автомобиля с гибридным двигателем для французского лидера.

Об этом пишет АР.

Среди других шагов по сокращению выбросов – ежегодный бонус в размере 200 евро (220 долларов США) для государственных служащих, которые пересядут на велосипеды или будут совместно использовать авто.

Министр экологии Элизабет Борн заявила, что эта мера вступит в силу в июле.

Государство также прекратит закупку одноразовых пластиковых изделий с июля и будет использовать не менее 20 % органических продуктов в столовых государственных служащих.

Кроме Макрона, как отмечается, все правительство “пересядет” на транспортные средства с электрическим или гибридным двигателем. Министрам также предлагается пользоваться для рабочих поездок поездами, а не самолетами.

Борн добавила, что у бронированного автомобиля президента Франции с гибридным двигателем будет аккумулятор.