Макрон визнав причетність Франції до геноциду в Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон перепросив перед громадянами Руанди через роль країни в геноциді народу тутсі у 1994 році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Макрон виступив з промовою на меморіалі в столиці Руанди Кігалі, де поховано понад 250 тисяч жертв винищення тутсі.

“На цьому шляху лише ті, хто пройшов через ту ніч, можливо, зможуть подарувати нам дар прощення”, – заявив французький лідер.

Він додав, що Франція не прислухалася до попереджень про ймовірну різанину в Руанді й де-факто підтримала режим геноциду. Однак Макрон наполіг на тому, що Париж не був співучасником кривавих подій в африканській країні.

У березневому звіті французької комісії з розслідування геноциду повідомлялося, що колоніальні настрої “засліпили” французьких чиновників, і уряд ніс серйозну відповідальність за те, що не передбачив бійню.

“Французькі офіційні особи озброювали, консультували, навчали, споряджали і захищали Руандійський уряд”, – йшлося у звіті.

Також зазначалося, що Франція роками приховувала свою роль у геноциді населення Руанди.

Довідка. Геноцид в Руанді, або геноцид проти тутсі – масове вбивство руандійських тутсі представниками етнічної більшості країни – народності хуту, з 6 квітня по 18 липня 1994 року. Це було здійснено за наказом уряду хуту. За різними оцінками, загинуло від 500 000 до 1 млн осіб, загальна кількість жертв становить близько 20% населення Руанди. Геноцид здійснювався армією, жандармерією і провладними угрупованнями. Він відбувався у контексті війни між урядом хуту і Руандійським патріотичним фронтом, здебільшого містив біженців-тутсі. Припинився після того, як війська РПФ зайняли столицю Руанди Кігалі.