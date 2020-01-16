Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что не стал дожидаться разрешения конфликта на Донбассе, чтобы пойти на сближение с Россией.

Об этом сообщает международное французское радио RFI.

Уточняется, что на вопрос российского журналиста о том, что заставило Макрона изменить свое отношение к Владимиру Путину, президент Франции ответил, что это было “плодом долгих раздумий”.

“Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность”, – заявил он.

При этом Макрон также сказал, что после захвата Россией части Украины был приняты соответствующие меры.

“Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго”, – добавил он.

Помимо того, французский лидер подчеркнул, что после проведения “нормандской встречи” в Париже между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.