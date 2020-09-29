Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального – не что иное, как покушение на убийство.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Reuters.

Макрон сказал, что “отравление Навального – это покушение на убийство, совершенное на российской земле”.

Он призвал Россию предоставить разъяснения по поводу отравления политика, иначе РФ ждут “международные последствия”. При этом, Макрон не уточнил, о каких последствиях идет речь.

“Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле, в отношении лидера российской оппозиции с применением химического агента, которым манипулируют в России. Поэтому Россия должна предоставить разъяснения”, – заявил Макрон.

О “последствиях” для России решение будет принимать международное сообщество, учитывая информацию, предоставленную или не предоставленную Россией для расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.