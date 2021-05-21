Мальдіви через зміни клімату можуть зникнути до кінця століття.

Про це заявила міністр навколишнього середовища Мальдівської республіки Аминат Шауна в етері телеканалу CNBC.

Вона зазначила, що якщо природі надалі будуть наносити таку шкоду, як зараз, то до 2100 року Мальдів не стане.

“Ми не виживемо. Зміна клімату реальна, а ми – найбільш вразлива країна в світі”, – сказала Шауна.

За оцінкою Світового економічного форуму, до 2050 року 80% людей в світі відчують зміну клімату. Тим часом, вчені припускають, що до 2100 року рівень моря може піднятися на цілих 1,1 метра.

Якщо такі прогнози виправдаються, держава-архіпелаг Південної Азії може виявитися в числі найбільш постраждалих.

Сьогодні 80% з 1190 островів країни знаходяться всього на метр над рівнем моря, що робить їх особливо вразливими для підвищення рівня моря.

За словами Шауни, вже 90% островів повідомили про повені, 97% – про ерозію берегової лінії і 64% – про серійні ерозії.

“Наш дохід, наша їжа і наше виживання залежать від того, як ми сьогодні усуваємо ці уразливості. Майбутнє нашої країни, майбутнє нашого народу, майбутнє нашої культури – все залежить від наших дій сьогодні”, – зазначила Шауна.

Вона додала, що Мальдіви вже прийняли кілька адаптивних заходів для мінімізації впливу зміни клімату, таких як інструменти захисту прибережних районів і громадські програми з підвищення стійкості.

Більш того, країна хоче стати “лідером в зусиллях щодо пом’якшення наслідків”, таких як скорочення викидів парникових газів.

“Ми хочемо очолити зусилля і сказати, що якщо Мальдіви можуть зробити це, то і весь світ може це зробити”, – резюмувала Шауна.