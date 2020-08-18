В западноафриканской республике Мали нацгвардейцы во главе с полковником Садьо Камара захватили генштаб вооруженных сил.

Об этом сообщает Reuters.

Мятежники захватили ряд высокопоставленных офицеров, а также спикера парламента Мусу Тимбине и министров экономики и финансов Абдулайе Даффе и глава МИД страны Тьебиле Драме.

Спикер парламента был насильно выведен вооруженными людьми прямо из собственной резиденции.

Также жители столицы Мали Бамако рассказали о стрельбе у президентского дворца.

До этого стрельбу слышали на военной базе в Кати, недалеко от Бамако. Полковник Камара был начальником военной школы в Кати.

Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса: оппозиция требует отставки президента и не готова рассматривать компромиссные варианты урегулирования конфликта.