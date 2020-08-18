Об этом сообщает Reuters.
Мятежники захватили ряд высокопоставленных офицеров, а также спикера парламента Мусу Тимбине и министров экономики и финансов Абдулайе Даффе и глава МИД страны Тьебиле Драме.
Спикер парламента был насильно выведен вооруженными людьми прямо из собственной резиденции.
Также жители столицы Мали Бамако рассказали о стрельбе у президентского дворца.
До этого стрельбу слышали на военной базе в Кати, недалеко от Бамако. Полковник Камара был начальником военной школы в Кати.
Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса: оппозиция требует отставки президента и не готова рассматривать компромиссные варианты урегулирования конфликта.
- Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные попытались захватить заложников в церкви. В результате пять человек погибли, а десятки задержаны.