Об этом в Facebook написал Малюська.
Он написал, что иск почти 9 миллиардов гривен является “одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины”.
“Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка”, – написал Малюська.
Он отметил, что решение будет оспорено в апелляционной инстанции.
Печерский райсуд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к “Приватбанку”.
В Национальном банке заявили, что продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и “приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков”.
“Судебные процессы вокруг ПриватБанка продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, – говорится в заявлении НБУ.
- Ранее сообщалось, что Верховный суд из-за давления в СМИ отложил рассмотрение жалобы на решение по иску Суркисов об отмене признания их связанными с “ПриватБанком” и признания недействительными договоров обмена их средств на 1 млрд грн.