Министр юстиции Денис Малюська назвал "зашкваром" решение Печерского районного суда Киева удовлетворить иск шести британских компаний, связанных с Игорем и Григорием Суркисами против "ПриватБанка".

Об этом в Facebook написал Малюська.

Он написал, что иск почти 9 миллиардов гривен является “одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины”.

“Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка”, – написал Малюська.

Он отметил, что решение будет оспорено в апелляционной инстанции.

Печерский райсуд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к “Приватбанку”.

В Национальном банке заявили, что продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и “приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков”.

“Судебные процессы вокруг ПриватБанка продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, – говорится в заявлении НБУ.