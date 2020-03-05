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Биография

Денис Малюська родился 19 ноября 1981 году в г. Дунаевцы Хмельницкой области.

Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончил по специальности “Правоведение”. Также окончил Университет Лондона.

Работал юристом, специализируясь на вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулировании споров и банкротства.

Женат. Жена – Рабчинская Людмила. Дети – Елизавета, Ульяна, Соломия, Нестор.

Карьера

В 2004 году основал адвокатское объединение “Адвокатская фирма “Бизнес-право”, а в 2005 году – ООО “Радник Прес”, которое затем и возглавил. Предприятие занимается издательской деятельностью.

В 2010 году был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. На этой должности он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.

Позже был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group – независимого неправительственного экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров: Всемирного банка и правительства Канады.

На парламентских выборах был избран народным депутатом от партии “Слуга народа”.