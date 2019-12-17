Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не собирается в отставку из-за зарплаты в размере 29 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

11 декабря в одном из интервью Малюська сказал о том, что его месячная зарплата составляет 29 тысяч гривен. Такая сумма вознаграждения его не устраивает, потому он говорил о том, что может покинуть свою должность.

Но теперь Малюська заявляет, что не собирается в отставку, пока его об этом не попросит руководство.

“Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства. Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет”, – сказал Малюська.