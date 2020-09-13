Об этом глава ведомства сообщил на своей странице у Facebook.

“Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием “Досудебный доклад”, который готовят сотрудники пробации. Это часть Министерства юстиции. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно, “Кассандра” этот процесс автоматизирует”, – рассказал Малюська.

Министр пояснил, что сотрудник пробации, проставив ответы на вопросы в пределах программного обеспечения, получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Такая оценка осуществляется алгоритмом, который по тому или иному вопросу дает баллы, а затем их суммирует.

“Вскоре “Кассандра” научится самостоятельно определять, сколько баллов нужно предоставлять за ответ на тот или иной вопрос. А через несколько лет у нас будет большой массив данных, по результатам машинного обучения, согласно которому “Кассандра” научится анализировать ответы не только на перечень простых вопросов, но и анализировать все другие данные, которые есть о преступнике”, – отметил Малюська.