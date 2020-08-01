Министр юстиции Украины Денис Малюська показал, как выглядят платные камеры в СИЗО Одессы, а также рассказал, сколько стоит провести там сутки, неделю или месяц.

Об этом он написал в Facebook.

Платные камеры в СИЗО Одессы работают с 1 августа. Там есть возможность пребывания в двухместной или трехместной камере.

“В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки – 985 грн, неделя – 3502 грн, месяц – 4093 грн. И теперь выезжающим в Одессу к стандартному набору плавок, солнцезащитному крему и очкам следует добавлять сертификат на платную камеру”, – написал Малюська.

Что касается платных камер в следственном изоляторе Николаева, то там цены ниже.

Так, сутки пребывания обойдутся в 452 грн, неделя – 1540 грн, месяц – 3666 грн.

До этого платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО (с 8 мая). С 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, а в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Стоит отметить, что стоимость пользования услугами платных камер отличается в зависимости от города, в котором находится СИЗО. Например, в Киеве – самое дорогое месячное содержание, оно обойдется в 12 000 грн, дешевле всего в Черновцах – 2500 грн/месяц. Стоимость суточного содержания колеблется от 346 грн (в Черновцах) до 2000 грн (в Киеве).