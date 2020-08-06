Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что тюрьмы, которые будут проданы, скорее всего, потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.

“Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов – возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте – заводы, жилые комплексы, ТРЦ – это уже не к нам, а к будущим владельцев и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы, ДПТ и выдают градостроительные условия и ограничения”, – объяснил министр.

Он также добавил, что в Минюсте много избыточного имущества, на содержание которого уходят деньги. Сначала ведомство планирует продать “замороженные” тюрьмы, которые не используются, а затем оптимизировать сеть существующих тюрем и продать еще до десятка пока функционирующих тюрем. После этого выберут города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей в промзону или за городскую черту и начнут строить СИЗО в окрестностях.

“В течение следующих нескольких недель мы продолжим представлять первые лоты и обеспечивать возможность их осмотра потенциальными покупателями. О датах непосредственно аукционов будем сообщать отдельно. Как видно из описанного выше плана, “большая распродажа тюрем” перерастет в “большое строительство тюрем”, – сообщил Малюська.

Кроме того, Денис Малюська опубликовал видео, на котором он рассказывает о первом объекте, который выставляют на продажу – Ирпеньском исправительном центр (№ 132) в центре пгт Коцюбинское под Киевом.