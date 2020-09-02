Об этом сообщил народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий на своей странице в Facebook.

“Зачем олигархам был нужен Зеленский? Вот для этого: только что Печерский суд решил, что государственный “ПриватБанк” должен выплатить Суркисам компенсацию в 10 млрд гривен. Печерский суд, несмотря на доказательства связи Суркисов с Коломойским общим бизнесом и общей ответственностью за вывод средств из банка, которые, в том числе демонстрировались в Лондонском суде, решил что доказательств нет. Министр юстиции Малюська, который должен был отстаивать интересы государства, бежал с процесса. Действительно “какая разница” – 10 млрд. туда, 10 сюда. Как говорят политические родители Зеленского: лох – не мамонт, лох – не вымрет. Главное, чтобы рыскания по карманам украинцев не отвлекало их от Зе-видосиков. Голосуйте еще! “, – написал Высоцкий.

Юридический советник банка Андрей Пожидаев подтвердил информацию в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

Речь идет об иске компаний семьи Суркисов об обязательствах “ПриватБанка” обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала “ПриватБанка”.

По словам Пожидаева, банк не собирается выплачивать $350 млн оффшорным компаниям, но они могут взыскать эту сумму, обратившись в Национальный банк Украины.

Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что на заседании в среду было заявлено несколько процессуальных ходатайств, но судья ни одно не рассмотрел и занимался изучением иска.

“Суд отправился в совещательную комнату. Будет объявлено, что он вынесет решение по результатам рассмотрения или сегодня поздно вечером или завтра утром. Там есть сотрудники министерства юстиции, мне сообщат о результате”, – сказал он журналистам в среду, оставляя суд.

“По мнению закона в удовлетворении заявления должно быть отказано, собственно, этого мы ожидаем от справедливого и разумного, взвешенного суда. (…) Странные очень требования истцов, я бы сказал (…), за пределами здравого смысла, лишенные любого процедурного обоснования, поэтому само рассмотрение немного напоминает произведения Кафки”, – сказал министр юстиции.