Такой пост министр опубликовал в Facebook.
“Каким-то таким было представление о “принудительном взыскании задолженности” в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере”, – подписал Малюська фото, на котором он стоит с утюгом и паяльником в руках.
Также он отметил, что АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства) пока подвисает, но пообещал, что “через месяц будет летать”.
“Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это – благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы!!” – добавил министр.
- Летом министр юстиции Денис Малюська опубликовал фото, на которых он в белом костюме лежит на зеленой лужайке и “мечтает о работе”.