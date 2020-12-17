Министр юстиции Денис Малюська поздравил работников государственной исполнительной службы с их профессиональным праздником фотографией, где он стоит со средствами принудительного взыскания задолженности в 90-х — паяльником и утюгом — в руках.

Такой пост министр опубликовал в Facebook.

“Каким-то таким было представление о “принудительном взыскании задолженности” в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере”, – подписал Малюська фото, на котором он стоит с утюгом и паяльником в руках.

Также он отметил, что АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства) пока подвисает, но пообещал, что “через месяц будет летать”.

“Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это – благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы!!” – добавил министр.