Кабинет Министров Украины согласовал законопроект Министерства юстиции об изменениях в сфере взыскания долгов. Он, среди прочего, предлагает запретить продажу домашних питомцев для взыскания долгов.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

“Ну, и позаботились о домашних любимцах – кошках и собаках. Мы их, конечно, за долги не продавали, не продаем и продавать не будем. Но на случай, если наши преемники будут кровожаднее нас, законопроектом мы прямо запрещаем обращать взыскание на этих домашних животных (то есть продавать их за долги)”, – написал Малюська.

Он также добавил, что законопроект системно совершенствует почти каждый аспект исполнительного производства и в случае его принятия депутатами Верховной Рады неуплата долгов станет невозможной.

“Долги оплачивать стало чуточку проще. На сайте “Онлайн дом юстиции” можно проверить наличие долгов в исполнительных производствах и сразу их оплатить. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь электронную подпись”, – также рассказал министр.