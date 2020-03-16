16 марта палата Верховного Суда целый день должна рассматривать дело по иску братьев Суркисов против Национального банка об их связи с бывшими владельцами "ПриватБанка".

Об этом сообщают #Буквы.

В 10:00 около 100 представителей организации “Демократична Сокира” собрались под зданием, чтобы не позволить суду принять решение в пользу бывших владельцев “ПриватБанка”.

“Краткая фабула: братья Суркисы просят суд признать их не связанными с Игорем Коломойским лицами. Решение в пользу Суркисов, будет означать, что государство вернет им деньги, забранные в процессе погашения долгов национализированного и опустошенного Коломойским “ПриватБанка”. Конечно, решение будет незаконным, потому что Суркисы и Коломойский давние бизнес-партнеры”, – говорится в заявлении “Демсокиры”.

“Они воровали вместе, потому государство забрало в Суркисов их деньги, которые лежали в “ПриватБанке”. Но потом Суркис пошел в суд и начал рассказывать, что эти деньги его собственные”, – восклицал на митинге один из представителей “Демсокиры”.

Перед ним стояло до 200 человек с флагами футбольного клуба “Динамо”, в основном школьного возраста.



Президент фан-клуба “Динамо Киев” Сергей Михайленко в эфире телеканала ZIK заявил, что болельщики сегодня собрались поддержать руководство клуба, потому что есть судебные решения, которые должен выполнить Нацбанк, но он не выполняет.

Демократична Сокира VS “динамовці” Суркіса 🔞Увага, на відео присутня ненормативна лексика Коли начхати на карантин Демократична Сокира VS “динамовці” Суркіса під стінами Верховного Суду України. Опубліковано Букви Понеділок, 16 березня 2020 р.

Национальный банк признал братьев Суркисов связанными с Коломойским лицами и при национализации конвертировал их средства в акции банка.



Фото: Александр Кужельный, #Буквы

“Решение Верховного суда по этому делу будет иметь прямое влияние на другие важнейшие судебные дела, в который решается вопрос законности национализации “ПриватБанка”. Сейчас это ключевое дело с более 800 судебных процессов между “ПриватБанком” и его бывшими владельцами”, – говорится в сообщении Нацбанка Украины относительно заседания суда.

Как пишет издание liga.net, есть три возможных сценария развития событий: 1) окончательная победа Суркисов; 2) суд меняет юрисдикцию; 3) Суркисы проигрывают.

Если Суркисы победят, Шестая палата Окружного админсуда продолжит рассмотрение дела о незаконности национализации.

Если суд изменит юрисдикцию, то дело перейдет в Хозяйственный суд. Там также продолжается рассмотрение по иску Игоря Коломойского вопроса о признании недействительным договора купли-продажи “ПриватБанка” Минфином за 1 грн.

Если Суркисы проигрывают, то это означает, что НБУ справедливо отнес семью Суркисов к категории связанных лиц “ПриватБанка”, пишет издание.

Напомним, что братья Суркисы также подали иск против пятого президента Украины Петра Порошенко в Лондонский международный арбитраж.