Мальта вакцинувала 70% дорослого населення як мінімум одним щепленням проти COVID-19, ставши першою країною Європейського Союзу, яка домоглася так званого колективного імунітету.

Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Кріс Фірн, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

На маленькому середземноморському острові за останній тиждень щодня реєстрували в середньому три нові випадки зараження вірусом, при цьому показник позитивних результатів тестів становив 0,2 %. У понеділок було повідомлено про два нових випадки.

“Вакцини вводяться кожні п’ять секунд. Сорок два відсотки дорослого населення отримали дві дози”, – зазначив Фірн.

Вакцинація наразі доступна для всіх жителів Мальти старше 16 років, і Ферн додав, що дітям у віці 12 років і старше також будуть зроблені щеплення, якщо європейські медичні експерти дадуть добро.

Крім того, він заявив, що з 1 липня буде скасовано обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі для вакцинованих людей.

У понеділок також були зняті обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів було продовжено до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.