Об этом сообщил американский телеканал ABC News, ссылаясь на два источника.

По данным журналистов, 70-летнего Манафорта госпитализировал из тюрьмы в Пенсильвании по причине сердечного приступа.

Инсайдеры утверждают, что Манафорт проходит стационарное лечение еще с прошлого четверга, а его состояние здоровья характеризуется как стабильное.

Журналисты обратились за комментарием к адвокату Манафорта, Тодду Бланшу, но тот ответил, что не общался со своим клиентом около недели. Что касается назначенного на среду, 18 декабря, судебного заседания, то на него Манафорт не явится “по состоянию здоровья”.

“Конечно, его семья и друзья чрезвычайно обеспокоены его здоровьем и до сих пор не имеют полного понимания о том, как он себя чувствует и не нуждается ли он в чем-либо. Сегодня мы с облегчением узнали, что состояние мистера Манафорта стабильно, и мы надеемся, что он быстро выздоровеет”, – заявил адвокат.

В федеральном бюро тюрем заявили, что не могут давать комментарии о состоянии здоровья кого-либо из заключенных из соображений безопасности и конфиденциальности.

На телеканале напомнили, что еще в 2018 году Манафорт пользовался инвалидной коляской во время судебных заседаний, ссылаясь на серьезные осложнения состояния здоровья и специальную диету. Тогда это стало одним из пунктов защиты с просьбой о снисхождении суда.