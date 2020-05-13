Об этом сообщает британское издание Independent.

Уточняется, что Манафорт был переведен домой в среду, 13 мая, после запроса на это из-за пандемии коронавируса.

71-летнего бывшего политтехнолога забрали из тюрьмы члены его семьи.

В прошении об освобождении были отмечены возраст и множественные проблемы со здоровьем Манафорта, среди которых повышенное кровяное давление, болезни печени и дыхательной системы. Следовательно осужденный находится в группе риска в случае заражения коронавирусом.

В то же время сообщается, что в тюрьме, где Манафорт отбывал заключение, не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

При этом адвокаты Манафорта акцентировали на повышении случаев заражения коронавирусом в Пенсильвании и увеличении сложности в тестировании среди заключенных и тюремного персонала. В случае вспышки эпидемии в тюрьме, по их словам, принимать превентивные меры будет слишком поздно.

В данный момент неизвестно, позволят ли бывшему главе кампании Трампа отбывать наказание под домашним арестом до конца, либо же после конца пандемии его вернуть обратно в тюрьму.