Об этом сообщает британское издание Independent.
Уточняется, что Манафорт был переведен домой в среду, 13 мая, после запроса на это из-за пандемии коронавируса.
71-летнего бывшего политтехнолога забрали из тюрьмы члены его семьи.
В прошении об освобождении были отмечены возраст и множественные проблемы со здоровьем Манафорта, среди которых повышенное кровяное давление, болезни печени и дыхательной системы. Следовательно осужденный находится в группе риска в случае заражения коронавирусом.
В то же время сообщается, что в тюрьме, где Манафорт отбывал заключение, не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
При этом адвокаты Манафорта акцентировали на повышении случаев заражения коронавирусом в Пенсильвании и увеличении сложности в тестировании среди заключенных и тюремного персонала. В случае вспышки эпидемии в тюрьме, по их словам, принимать превентивные меры будет слишком поздно.
В данный момент неизвестно, позволят ли бывшему главе кампании Трампа отбывать наказание под домашним арестом до конца, либо же после конца пандемии его вернуть обратно в тюрьму.
- В марте бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили к семи с половиной годамтюремного заключению по результатам судовых заседаний, касающихся двух отдельных дел.
- Ранее Пол Манафорт согласился признать вину по обвинениям в заговоре против США, а также в сговоре с целью препятствия правосудию, которые были предъявлены ему Робертом Мюллером. Манафорт признал, что отмывал деньги и нарушал законы о внешнем лоббировании (речь идет о сотрудничестве с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и Партией регионов).