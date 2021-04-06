Сегодня, 6 апреля, состоится матч Лиги Чемпионов между командами "Манчестер Сити" и "Боруссия Дортмунд".

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: 6 апреля, 22:00.

Где: Этихад, Манчестер.

Арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния).

Ориентировочные составы:

“Манчестер Сити”: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Канселу — Бернарду Силва, Родри, Гюндоган — Фоден, де Брюйне, Стерлинг.

“Боруссия Д”: Хитц — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру —Дилэйни, Беллингэм, Дауд — Азар, Ройс — Холанд.

Травмированы: Аксель Витсель, Дан-Аксель Загаду, Марсель Шмельцер, Джейдон Санчо, Юссуфа Мукоко (все – “Боруссия”).

Стоит отметить, что в последних 10 из 11 матчей в Лиге чемпионов “Манчестер Сити” забивал не менее двух голов.