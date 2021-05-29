У суботу, 29 травня, англійські футбольні клуби "Манчестер Сіті" та "Челсі" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють #Букви.

Де: стадіон “Драгау” (Порту).

Коли: 29 травня о 22:00 за Києвом.

Де дивитися трансляцію: Футбол 1, MEGOGO, OLL.TV, Воля TV.

Орієнтовні склади

“Манчестер Сіті”: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Марез, Фернандіньо, Ґюндоган, Фоден – Бернарду Сілва, Де Брюйне

“Челсі”: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдіґер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чілвелл – Пулішич, Маунт, Вернер

Цікаві факти

Українських вболівальникам буде цікаво спостерігати за цим матчем, адже за “Манчестер Сіті” виступає українець Олександр Зінченко. Сьогодні він вийде на поле.

При цьому команда Зінченка ще ніколи не вигравала Лігу чемпіонів. У цьому сезоні клуб виграв групу ЛЧ з “Порту”, “Олімпіакосом” і “Марселем”. У плей-офф пройшов “Боруссії” з Менхенгладбаха і Дортмунда, а також “ПСЖ”.

Водночас його суперник “Челсі” на шляху до фіналу виграв групу з “Севільєю”, “Краснодаром” і “Ренном”, а в плей-офф виявився сильнішим за “Атлетіко” Мадрид, “Порту” і “Реала”.

Команди тричі зустрічалися на полі у поточному сезоні. Двічі перемогу здобували лондонці.

Всього “Челсі” та “Манчестер Сіті” провели 167 особистих зустрічей. 59 перемог здобув “Ман Сіті” та 68 – “Челсі”. 40 команди зіграю у нічию.