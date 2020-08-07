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“Манчестер Сити” – “Реал” (Мадрид)
- 7 августа, 22:00. Манчестер. Стадион “Этихад”.
- Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 2:1)
Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)
Дисквалифицированные: Бенжамен Менди – Серхио Рамос
Травмированные: Серхио Агуэро – Марсело (под вопросом)
В первом матче на мадридском стадионе “Сантьяго Бернабеу” “Манчестер Сити” смог обыграть соперника со счетом – 2:1 . Голы забили Жезус и де Брюйне, что позволяет команде Гвардиолы чувствовать себя уверенно в ответной игре на своем стадионе. “Реалу” для выхода в следующую стадию нужно забивать минимум два мяча. Несомненно этот фактор будет давить на команду.
Составы команд
В “Манчестер Сити” не сыграют в матче – Агуэро (травма) и защитник Менди (дисквалификация).
“Реал” не сможет рассчитывать на капитана команды Серхио Рамоса (дисквалификация) и нападающего Мариано Диас (коронавирус).
Ориентировочные составы:
“Манчестер Сити”: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу — де Брейне, Родри, Гюндоган — Марез, Жезус, Стерлинг
“Реал”: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитао, Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос, Модрич — Бензема, Азар
Где смотреть онлайн-трансляцию матча
В Украине правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Манчестер Сити” – “Реал” будет идти на канале “Футбол 1”.
Начало трансляции матча “Манчестер Сити” – “Реал” в 21:55
Прогноз матча “Манчестер Сити” – “Реал” от букмекеров
Букмекерские конторы считают, что шансы “Манчестер Сити” на победу намного выше, чем у “Реала”.
Коэффициент на победу “Манчестера Сити” составляет 1,78, а шансы “Реала” на победу оценивают в 4,2.
Интересные факты
– Команды сыграли между собой 7 матчей. Три победы одержал “Реал”, две – “Манчестер Сити”, а еще 2 матча завершились ничьей. Разница мячей – 11:10 в пользу “Реала”.
– Хосеп Гвардиола еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов после ухода из “Барселоны”. Последний раз испанец выиграл кубок в 2011 году.
– Зинедин Зидан, будучи тренером, никогда не вылетал из Лиги чемпионов. Всего на счету тренера “Реала” три выигранных кубка Лиги чемпионов.
– Победитель матча сыграет против победителя в паре “Ювентус” – “Лион”.
- 5 августа донецкий “Шахтер” победил немецкий “Вольфсбург” со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.