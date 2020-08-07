Сегодня, 7 августа, "Манчестер Сити" и "Реал" (Мадрид) встретятся на футбольном поле в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Манчестер Сити” – “Реал” (Мадрид)

7 августа, 22:00. Манчестер. Стадион “Этихад”.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 2:1)

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Дисквалифицированные: Бенжамен Менди – Серхио Рамос

Травмированные: Серхио Агуэро – Марсело (под вопросом)

В первом матче на мадридском стадионе “Сантьяго Бернабеу” “Манчестер Сити” смог обыграть соперника со счетом – 2:1 . Голы забили Жезус и де Брюйне, что позволяет команде Гвардиолы чувствовать себя уверенно в ответной игре на своем стадионе. “Реалу” для выхода в следующую стадию нужно забивать минимум два мяча. Несомненно этот фактор будет давить на команду.

Составы команд

В “Манчестер Сити” не сыграют в матче – Агуэро (травма) и защитник Менди (дисквалификация).

“Реал” не сможет рассчитывать на капитана команды Серхио Рамоса (дисквалификация) и нападающего Мариано Диас (коронавирус).

Ориентировочные составы:

“Манчестер Сити”: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу — де Брейне, Родри, Гюндоган — Марез, Жезус, Стерлинг

“Реал”: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитао, Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос, Модрич — Бензема, Азар

Где смотреть онлайн-трансляцию матча

В Украине правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Манчестер Сити” – “Реал” будет идти на канале “Футбол 1”.

Начало трансляции матча “Манчестер Сити” – “Реал” в 21:55

Прогноз матча “Манчестер Сити” – “Реал” от букмекеров

Букмекерские конторы считают, что шансы “Манчестер Сити” на победу намного выше, чем у “Реала”.

Коэффициент на победу “Манчестера Сити” составляет 1,78, а шансы “Реала” на победу оценивают в 4,2.

Интересные факты

– Команды сыграли между собой 7 матчей. Три победы одержал “Реал”, две – “Манчестер Сити”, а еще 2 матча завершились ничьей. Разница мячей – 11:10 в пользу “Реала”.

– Хосеп Гвардиола еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов после ухода из “Барселоны”. Последний раз испанец выиграл кубок в 2011 году.

– Зинедин Зидан, будучи тренером, никогда не вылетал из Лиги чемпионов. Всего на счету тренера “Реала” три выигранных кубка Лиги чемпионов.

– Победитель матча сыграет против победителя в паре “Ювентус” – “Лион”.