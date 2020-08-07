Об этом сообщают #Буквы.
Первый матч команды сыграли еще в феврале. “Манчестер Сити” одержал победу на поле “Реала”, проигрывая по ходу матча со счетом 1:0. “Горожане” вырвали победу 2:1. Сегодня “Реалу” нужно забивать как минимум два гола, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Где смотреть прямую трансляцию матча “Манчестер Сити” – “Реал”
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 1″, также онлайн-трансляцию будут показывать на онлайн-сервисе OLL.TV.
Начало трансляции матча “Манчестер Сити” – “Реал” в 21:55.
В других странах также будет прямая трансляция матча:
- Беларусь – Belarus 5,
- Канада – CBS Sports Network, DAZN;
- Хорватия – Klik SPORT, Planet Sport 1,
- Венгрия – M4 Sports;
- Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA;
- Испания – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar +.
- 5 августа донецкий “Шахтер” победил немецкий “Вольфсбург” со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.