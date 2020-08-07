В пятницу, 7 августа, на стадионе "Этихад" в Манчестере в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом.

Об этом сообщают #Буквы.

Первый матч команды сыграли еще в феврале. “Манчестер Сити” одержал победу на поле “Реала”, проигрывая по ходу матча со счетом 1:0. “Горожане” вырвали победу 2:1. Сегодня “Реалу” нужно забивать как минимум два гола, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Где смотреть прямую трансляцию матча “Манчестер Сити” – “Реал”

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 1″, также онлайн-трансляцию будут показывать на онлайн-сервисе OLL.TV.

Начало трансляции матча “Манчестер Сити” – “Реал” в 21:55.

В других странах также будет прямая трансляция матча: