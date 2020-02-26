"Манчестер Сити" подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать клуб на два сезона.

Об этом сообщается на сайте суда.

В среду, 25 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, поданную футбольным клубом “Манчестер Сити” против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

“Апелляция направлена ​​против решения Судебной палаты Клуба финансового контроля УЕФА от 14 февраля 2020 года, согласно которому “Манчестер Сити”, как считается, нарушил правила УЕФА по лицензированию клубов”, — говорится в сообщении.

Решением палаты Клуба финансового контроля УЕФА “Манчестер Сити” также был исключен из следующих двух сезонов клубных соревнований УЕФА и обязан выплатить штраф в размере 30 млн евро.

Отмечается, что суд уже начал подготовку к слушаниям. В настоящее время приблизительная дата оглашения решения по этому вопросу неизвестна.