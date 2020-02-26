Об этом сообщается на сайте суда.
В среду, 25 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, поданную футбольным клубом “Манчестер Сити” против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
“Апелляция направлена против решения Судебной палаты Клуба финансового контроля УЕФА от 14 февраля 2020 года, согласно которому “Манчестер Сити”, как считается, нарушил правила УЕФА по лицензированию клубов”, — говорится в сообщении.
Решением палаты Клуба финансового контроля УЕФА “Манчестер Сити” также был исключен из следующих двух сезонов клубных соревнований УЕФА и обязан выплатить штраф в размере 30 млн евро.
Отмечается, что суд уже начал подготовку к слушаниям. В настоящее время приблизительная дата оглашения решения по этому вопросу неизвестна.
- 15 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на два сезона английский ФК “Манчестер Сити”. Причиной тому послужила информация о том, что клуб завышал данные о доходах в свой отчетах.
- Напомним, в 2017 году “Манчестер Юнайтед” возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира, обойдя по стоимости “Реал” (Мадрид).