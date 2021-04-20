Футбольний клуб "Манчестер Сіті" на своєму сайті сповістив про вихід зі складу учасників європейської Суперліги. Команда першою оголосила, що залишає турнір.

Про це повідомляється на сайті команди.

“Футбольний клуб “Манчестер Сіті” може підтвердити, що він офіційно ввів в дію процедуру виходу з групи, що розробляє плани Європейської Суперліги”, – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили про вихід лондонського “Челсі”, “Ліверпуля”, “Манчестер Юнайтед”, мадридського “Атлетіко” і “Барселони”. Однак офіційних заяв від клубів поки не було. “Манчестер Сіті” став першим, який офіційно оголосив про вихід з Суперліги.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА. Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”. У новому турнірі планується участь 20 команд, 15 з них будуть виступати на постійній основі.

У Суперлізі відмовилися брати участь французький “Парі Сен-Жермен”, німецькі “Баварія” і “Боруссія” з Дортмунда, португальський клуб “Порту”.