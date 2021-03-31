Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Украине продлен еще на один год – до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Так, на днях сообщалось, что миссия ОБСЕ в Украине может потерять мандат уже с апреля, поскольку некоторые государства-участники организации блокируют его продление на следующий год.

Нынешний мандат миссии ОБСЕ заканчивается уже сегодня, 31 марта.

И сегодня же во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ представители всех 57 стран-участниц организации приняли решение о продлении мандата миссии. Также одобрен бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый годовой период (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года).

В МИД Украины поблагодарили за это “консенсусное решение”.

“Украина благодарна Шведскому председательству в ОБСЕ и государствам-участникам за поддержку обращения Правительства Украины продолжить работу миссии на следующие 12 месяцев”, – отмечается в сообщении министерства.

В МИД напомнили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была развернута в Украине в марте 2014 года по инициативе украинской стороны в ответ на военное вторжение России на территорию Крымского полуострова.

“Продолжение мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Миссия и в дальнейшем будет отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольному правительству Украины участку российско-украинской государственной границы”, – отметили в министерстве.

В МИД уточнили, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает “безопасный и надежный доступ наблюдателей ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь”.

“Считаем недопустимыми действия Российской Федерации, направленные на ограничение мониторинговой деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях на востоке Украины и блокирование доступа миссии к временно оккупированному Крыму. Российская сторона должна немедленно прекратить препятствовать миссии выполнять свой мандат”, – отметили в МИД.

В ведомстве ожидают, что миссия ОБСЕ также усилит мониторинг других противоправных действий России: продолжающуюся милитаризацию Крыма; ограничения свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе; нарушения фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, в частности уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств.