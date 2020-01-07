Об этом сообщается на сайте инициативы.
Как сообщалось ранее, накануне специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обвинила украинских военных в нарушении договоренностей относительно отвода вооружений на Донбассе, зафиксировав их в своих отчетах.
В ответ украинская сторона СЦКК касательно прекращения огня отметила, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.
Волонтеры InformNapalm связывают такие манипуляции в последних отчетах ОБСЕ с увеличением числа граждан Российской Федерации в составе наблюдателей.
Они отметили, что по состоянию на август 2019 среди наблюдателей было 35 граждан РФ, по состоянию на декабрь — 41 гражданин Российской Федерации. Также они обратили внимание на то, что в состав миссии входят граждане других стран, лояльных к РФ.
В частности, волонтеры напомнили, что в начале декабря 2019 против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска из аннексированного Крымского полуострова, проголосовали представители 19 стран. Среди них Беларусь, Армения, Кыргызстан, Сербия и другие.
По состоянию на декабрь в состав СММ ОБСЕ входили: 5 наблюдателей из Беларуси, 2 из Армении, 23 из Кыргызстана, 15 из Сербии.
“Если подвести итог, то вместе с россиянами — 86 наблюдателей могут работать в интересах РФ, что открывает значительное пространство для манипуляций и искажения информации. При этом среди наблюдателей нет ни одного гражданина Украины”, — подчеркнули в InformNapalm.
- Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины задокументировала очередной факт финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Донбасса.
Справка. Инициатива волонтеров InformNapalm возникла в ответ на российскую агрессию в Украине в марте 2014 года. Целью инициативы является информирование мира о реальной роли российского правительства в продолжающихся гибридных конфликтах в Украине, Грузии, других странах Восточной и Центральной Европы и на Ближнем Востоке. Ее основали журналист Роман Бурко (Украина) и военный эксперт Ираклий Комаксидзе (Грузия). Сейчас она объединяет усилия более 30 волонтеров из более чем 10 стран. Ее исследования доступны на 20+ языках мира.