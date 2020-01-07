Об этом сообщается на сайте инициативы.

Как сообщалось ранее, накануне специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обвинила украинских военных в нарушении договоренностей относительно отвода вооружений на Донбассе, зафиксировав их в своих отчетах.

В ответ украинская сторона СЦКК касательно прекращения огня отметила, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.

Волонтеры InformNapalm связывают такие манипуляции в последних отчетах ОБСЕ с увеличением числа граждан Российской Федерации в составе наблюдателей.

Они отметили, что по состоянию на август 2019 среди наблюдателей было 35 граждан РФ, по состоянию на декабрь — 41 гражданин Российской Федерации. Также они обратили внимание на то, что в состав миссии входят граждане других стран, лояльных к РФ.

В частности, волонтеры напомнили, что в начале декабря 2019 против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска из аннексированного Крымского полуострова, проголосовали представители 19 стран. Среди них Беларусь, Армения, Кыргызстан, Сербия и другие.

По состоянию на декабрь в состав СММ ОБСЕ входили: 5 наблюдателей из Беларуси, 2 из Армении, 23 из Кыргызстана, 15 из Сербии.

“Если подвести итог, то вместе с россиянами — 86 наблюдателей могут работать в интересах РФ, что открывает значительное пространство для манипуляций и искажения информации. При этом среди наблюдателей нет ни одного гражданина Украины”, — подчеркнули в InformNapalm.