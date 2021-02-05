Новый образовательный украинский проект LIFTA.SPACE анонсировал бесплатный онлайн-марафон NO LIMITS: transformACTION 2021, который состоится 15-21 февраля 2021. В течение 7 дней слушателей ожидают 24+ часа насыщенного лектория от всемирно известных спикеров в сферах digital-маркетинга, менеджмента, дизайна и разработки.

NO LIMITS: transformACTION 2021 станет точкой запуска нового образовательного пространства LIFTA.SPACE, которое заявляет о глобальной трансформации подходов к дистанционному обучению и предлагает концепцию сэлф-лифта взамен классической системе e-learning.

Ключевая тема семидневного ивента — трансформация как ответ на современные реалии и изменения в офлайн- и онлайн-пространствах. Спикеры раскроют ее через призму информационных, практических и мотивационных блоков. Цель мероприятия — мотивировать и снабдить слушателей актуальным личным и бизнес-опытом, инсайтами, идеями для роста и саморазвития.

Хедлайнерами семидневного марафона выступают визионеры мирового масштаба:

Джим Багнола

Хариш Натараджан

Дэвид Аллен

Екатерина Серебрянская

Дэвид Линч

Боб Рот

Джеффри Абрамсон

Джим Багнола, эксперт саморазвития и бизнес-тренер топ-менеджмента компаний Fortune 500, поддержал актуальность темы:

«Если мы говорим о трансформации, речь не только о том, чтобы стать лучше в профессиональном плане, а о том, чтобы полноценно развиваться, как человек и личность. Трансформация — это развитие духовное, а не только операционное.», — сказал он.

На марафоне эксперт подробнее поговорит о настройках мышления, повышающих личную эффективность и, как следствие, приводящих к улучшению бизнес-результатов. Тема актуальна как для владельцев бизнеса, так и для менеджеров, сотрудников и соискателей.

Медиа-партнерами марафона выступят MAMI, Sostav.ua, Creativity.ua, korrespondent.net, Happy Monday, VIBEME.

Организаторы мероприятия, LIFTA.SPACE, предлагают 7 дней погружения в современные тренды, нестандартные решения, нешаблонный опыт и применимые на практике кейсы представителей заявленных направлений.

Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ к главному образовательному событию февраля может каждый, кто стремится узнать больше о трендах и ключевых трансформациях digital-пространства.

Подробная информация о бесплатном онлайн-марафоне NO LIMITS: transformACTION 2021 и полный список спикеров (гайд-лифтэров) представлена на сайте мероприятия.

Все обновления, касающиеся проведения марафона, доступны в социальных сетях: Facebook, LinkedIn, Instagram.