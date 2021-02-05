NO LIMITS: transformACTION 2021 станет точкой запуска нового образовательного пространства LIFTA.SPACE, которое заявляет о глобальной трансформации подходов к дистанционному обучению и предлагает концепцию сэлф-лифта взамен классической системе e-learning.
Ключевая тема семидневного ивента — трансформация как ответ на современные реалии и изменения в офлайн- и онлайн-пространствах. Спикеры раскроют ее через призму информационных, практических и мотивационных блоков. Цель мероприятия — мотивировать и снабдить слушателей актуальным личным и бизнес-опытом, инсайтами, идеями для роста и саморазвития.
Хедлайнерами семидневного марафона выступают визионеры мирового масштаба:
- Джим Багнола
- Хариш Натараджан
- Дэвид Аллен
- Екатерина Серебрянская
- Дэвид Линч
- Боб Рот
- Джеффри Абрамсон
Джим Багнола, эксперт саморазвития и бизнес-тренер топ-менеджмента компаний Fortune 500, поддержал актуальность темы:
«Если мы говорим о трансформации, речь не только о том, чтобы стать лучше в профессиональном плане, а о том, чтобы полноценно развиваться, как человек и личность. Трансформация — это развитие духовное, а не только операционное.», — сказал он.
На марафоне эксперт подробнее поговорит о настройках мышления, повышающих личную эффективность и, как следствие, приводящих к улучшению бизнес-результатов. Тема актуальна как для владельцев бизнеса, так и для менеджеров, сотрудников и соискателей.
Медиа-партнерами марафона выступят MAMI, Sostav.ua, Creativity.ua, korrespondent.net, Happy Monday, VIBEME.
Организаторы мероприятия, LIFTA.SPACE, предлагают 7 дней погружения в современные тренды, нестандартные решения, нешаблонный опыт и применимые на практике кейсы представителей заявленных направлений.
Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ к главному образовательному событию февраля может каждый, кто стремится узнать больше о трендах и ключевых трансформациях digital-пространства.
Подробная информация о бесплатном онлайн-марафоне NO LIMITS: transformACTION 2021 и полный список спикеров (гайд-лифтэров) представлена на сайте мероприятия.
Все обновления, касающиеся проведения марафона, доступны в социальных сетях: Facebook, LinkedIn, Instagram.