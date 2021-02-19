Марченко, Медведчук и Лавренюк оказались в санкционном списке Украины

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
“Сегодня Совет нацбезопасности принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых с сегодняшего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции”, — сказал секретарь СНБО.
По состоянию на 18:15 пятницы соответствующий указ на сайте главы государства еще не опубликован.
По словам Данилова, в санкционный список попали:
- Марченко Оксана, гражданка Украины, телеведущая, жена Виктора Медведчука
- Виктор Медведчук, гражданин Украины, бизнесмен, председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя”, кум президента РФ Владимира Путина
- Лавренюк Наталья, гражданка Украины, гражданская жена подсканкционного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака
- Вацковский Константин, гражданин РФ
- Донченко Виталий, гражданин РФ
- Лисогор Сергей, гражданин РФ
- Маслюк Александр, гражданин РФ
- Попов Михаил, гражданин РФ
Также в список попали ряд компаний, зарегистрированных в РФ, Молдове и других странах. Их перечень еще не объявлен.
Данилов сообщил, что в этом списке есть 5 компаний, которые обслуживали самолеты, используемые Медведчуком. Эти самолеты попали в санкционный список в начале месяца.
Предыдущие санкции СНБО
Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.
Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.
Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.
Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.
По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.
В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
#Буквы разбирались в том, почему могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.
Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.
- 11 февраля Верховный Суд Украины согласился рассмотреть иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые ему принадлежат.