Марченко, Медведчук и Лавренюк оказались в санкционном списке Украины

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Сегодня Совет нацбезопасности принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых с сегодняшего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции”, — сказал секретарь СНБО.

По состоянию на 18:15 пятницы соответствующий указ на сайте главы государства еще не опубликован.

По словам Данилова, в санкционный список попали:

Марченко Оксана, гражданка Украины, телеведущая, жена Виктора Медведчука

гражданка Украины, телеведущая, жена Виктора Медведчука Виктор Медведчук, гражданин Украины, бизнесмен, председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя”, кум президента РФ Владимира Путина

гражданин Украины, бизнесмен, председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя”, кум президента РФ Владимира Путина Лавренюк Наталья , гражданка Украины, гражданская жена подсканкционного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака

, гражданка Украины, гражданская жена подсканкционного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака Вацковский Константин, гражданин РФ

гражданин РФ Донченко Виталий , гражданин РФ

, гражданин РФ Лисогор Сергей , гражданин РФ

, гражданин РФ Маслюк Александр , гражданин РФ

, гражданин РФ Попов Михаил, гражданин РФ

Также в список попали ряд компаний, зарегистрированных в РФ, Молдове и других странах. Их перечень еще не объявлен.

Данилов сообщил, что в этом списке есть 5 компаний, которые обслуживали самолеты, используемые Медведчуком. Эти самолеты попали в санкционный список в начале месяца.

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