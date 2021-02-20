Об этом она заявила во время видеообращения на своей Instagram-странице.
В частности, Марченко подчеркнула, что считает введенные санкции неконституционными и репрессивными, а также напомнила, как в 2003 году помогла Владимиру Зеленскому построить карьеру.
“Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения гаранта, который в 2003 году мне таковым не казался, летом, когда из своей многолюдной компанией, в том числе братья Шефирами и другими артистами, прибыл ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я проявила гостеприимство и уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале “1+1”, надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь “было”, потому что вы – в прошлом, и с каждым своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой скудный политический гроб”, – сказала Марченко.
В то же время жена Медведчука добавила, что ее семья – это “будущее мирной и успешной Украины”. Она отметила, что они с мужем – “законопослушные люди, которые любят свою страну”.
Также Марченко похвасталась достижениями мужа и отметила, что гордится им. Кстати, все это она произнесла на русском языке.
Марченко заявила, что ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступила в политическую партию ОПЗЖ.
Позже новоиспеченная политик перешла на украинский и добавила, что “выбрала служение народу” и будет защищать украинцев.
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Как сообщалось ранее, Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующее решение должен ввести в действие президент Украины, по состоянию на 21:00 пятницы такой указ не был опубликован.
- В Совете нацбезопасности и обороны Украины разъяснили причины введения санкций против кума Владимира Путина и главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- Лидер “Оппозиционной платформы – За життя” (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, “незаконными”.