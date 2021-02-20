Жена лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко впервые прокомментировала введение против нее санкций Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, телеведущая заявила о начале политической карьеры.

Об этом она заявила во время видеообращения на своей Instagram-странице.

В частности, Марченко подчеркнула, что считает введенные санкции неконституционными и репрессивными, а также напомнила, как в 2003 году помогла Владимиру Зеленскому построить карьеру.

“Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения гаранта, который в 2003 году мне таковым не казался, летом, когда из своей многолюдной компанией, в том числе братья Шефирами и другими артистами, прибыл ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я проявила гостеприимство и уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале “1+1”, надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь “было”, потому что вы – в прошлом, и с каждым своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой скудный политический гроб”, – сказала Марченко.

В то же время жена Медведчука добавила, что ее семья – это “будущее мирной и успешной Украины”. Она отметила, что они с мужем – “законопослушные люди, которые любят свою страну”.

Также Марченко похвасталась достижениями мужа и отметила, что гордится им. Кстати, все это она произнесла на русском языке.

Марченко заявила, что ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступила в политическую партию ОПЗЖ.

Позже новоиспеченная политик перешла на украинский и добавила, что “выбрала служение народу” и будет защищать украинцев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Как сообщалось ранее, Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующее решение должен ввести в действие президент Украины, по состоянию на 21:00 пятницы такой указ не был опубликован.