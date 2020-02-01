Экс-посол США в Украине Мари Йованович покинула дипломатическую службу в Государственном департаменте и уходит на пенсию.

Об этом сообщили американская радиостанция NPR и телеканал CNN.

В NPR сообщили, что по официальной информации, которую вскоре обнародуют, Йованович уходит на пенсию. В то же время на CNN сослались на высокопоставленного чиновника в Госдепартаменте, отметив, что Йованович подала в отставку.

На телеканале подчеркнули, что неизвестно, когда чиновница вышла на пенсию, однако это произошло примерно в последние две недели.

На радиостанции также отметили, что Йованович по-прежнему получает зарплату от Госдепа и преподает в Джорджтаунском университете.

До этого Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе.

Она стала четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, закончившим карьеру отставкой в связи с расследованием по делу о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Также из Госдепа ушли временный поверенный по делам США в Украине Билл Тейлор, экс-специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли – бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.