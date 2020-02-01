Об этом сообщили американская радиостанция NPR и телеканал CNN.
В NPR сообщили, что по официальной информации, которую вскоре обнародуют, Йованович уходит на пенсию. В то же время на CNN сослались на высокопоставленного чиновника в Госдепартаменте, отметив, что Йованович подала в отставку.
На телеканале подчеркнули, что неизвестно, когда чиновница вышла на пенсию, однако это произошло примерно в последние две недели.
На радиостанции также отметили, что Йованович по-прежнему получает зарплату от Госдепа и преподает в Джорджтаунском университете.
До этого Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе.
Она стала четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, закончившим карьеру отставкой в связи с расследованием по делу о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Также из Госдепа ушли временный поверенный по делам США в Украине Билл Тейлор, экс-специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли – бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.
- Ранее американские СМИ сообщали, что экс-посла США в Украине Мари Йованович отозвали после того, как она отказала личному адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани в просьбе не передавать все данные о расследованиях через официальные каналы.
- 11 октября экс-посол дала показания на закрытых слушаниях по импичменту Трампа в комитете по разведке и иностранным делам Палаты Представителей Конгресса. Йованович сообщила о давлении со стороны президента США Дональда Трампа и Госдепа с целью ее увольнения от должности.