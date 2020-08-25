Об этом она сообщила в Facebook.

Телеведущая сообщила, что вирус подхватили она и двое ее старших детей, а муж и младшая дочь здоровы.

Также с Падалко контактировали и ее родители, но, по ее словам, они не заразились. Ведущая рассказала о симптомах и о том, как они с семьей сдавали тесты на коронавирус.

“Было ощущение “постороннего тупого предмета” в груди, горело и очень болело постоянно лицо. Но на следующий день пришел “негативный”, как ни странно, результат ПЦР-теста. А врачи уже диагностировали бронхит и отправили с подозрением на пневмонию на КТ. Одновременно, взяли ИФА-тест на иммуноглобулины igM — это антитела, появляющиеся в разгар болезни. Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза”, – написала Падалко.

Также ведущая отметила, что в начале болезни ее сына очень клонило в сон и болело горло.

“В конце июля наш 13-летний сын вернулся с “горлом” с футбольных сборов в Виннице. Отоспался (он всегда после собрания много спит, поэтому мы ничего не заподозрили), попил много чая и вернулся к тренировкам”, – написала Падалко.

Подобные симптомы она потом заметила и у себя.

“Когда наконец пришел результат тестирования дочери и подтвердил COVID-19, первые симптомы начала чувствовать я. Опять же “горло”. И еще я много и бесконтрольно спала. Так мгновенно и надолго отключаться можно только в начале беременности. Температура невысокая 37,4. Но при моих стабильных 35,8 – это чувствовалось и без термометра”, – сообщила ведущая.