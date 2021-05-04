Про це повідомляють фінансований урядом телеканал France 24 та газета Le Monde.

У вівторок, 4 травня, суд міста Нантер виправдав лідерку французької ультраправої партії “Національний фронт” Марін Ле Пен у справі щодо порушення законів про мову ворожнечі.

Ця історія розпочалася ще 2015 року. Тоді журналіст телеканалу BFM порівняв “Національний фронт” Ле Пен з екстремістськими групами на зразок “Ісламської держави”.

Ле Пен відповіла на критику, опублікувавши в своєму Twitter зображення страти американського журналіста Джеймса Фоулі і йорданського льотчика, який потрапив в руки бойовиків ІДІЛ. Фоулі відрізали голову, а льотчика спалили живцем.

Через ці дописи Ле Пен було пред’явлено звинувачення за статтею кримінального кодексу, яка забороняє розповсюдження повідомлень, які можуть зашкодити людській гідності.

Сама Ле Пен заявляла, що у такий спосіб привертала увагу до абсурдності порівняння “Народного фронту” з ІДІЛ, а сам процес називала політично вмотивованим.

Під час тривалого судового процесу прокурори вимагали для неї штраф в розмірі 5000 євро (максимальним можливим покаранням у цьому випадку могло бути позбавлення волі на строк до 3 років і 75 тисяч євро штрафу).

У зв’язку з поширенням нею згаданих дописів суд призначав Ле Пен психіатричну експертизу, але вона відмовилася її проходити.