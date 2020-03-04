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Марина Лазебная может стать новым министром соцполитики: биография

Новым министром социальной политики может стать Марина Лазебная, которая сейчас занимает должность председателя Государственной социальной службы.

Среда, 4 марта 2020, 18:46

Марина Лазебная

#Буквы рассказывают, что о ней известно.

Биография

Марина Лазебная родилась 10 июня 1975 года в селе Песковка, Киевская область. Среднее образование получала в одной из местных школ. После получения аттестата в 1993 году поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В 1998 году закончила Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности экономист-менеджер.

Карьера

С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.

С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.

С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

20 мая 2013 года президентом Украины Виктором Януковичем была назначена председателем Государственной службы занятости Украины. 5 марта 2014 года Кабинет Министров Украины Арсения Яценюка постановлением ликвидировал эту структуру.

В конце августа 2019 года Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную председателем государственной социальной службы Украины. Впрочем, правительство Алексея Гончарука уже 2 октября 2019 года уволило ее с этой должности.

Декларация

Согласно декларации за 2019 год Лазебная заработала 481 тысячу гривен. Информации о том, сколько Лазебная хранит денег в банке или наличными нету.

На половину с сыном Лазебная владеет квартирой в Киеве площадью 63 квадрата. В Киевской области у нее есть также часть жилого дома площадью 103 квадратных метра. Он в общей собственности с отцом. Также в общей собственности у них есть квартира в родном селе Лазебной – Песковке.

У Лазебной в 100% собственности есть квартира в России площадью 31, 7 квадратных метров. Ею Марина Лазебная владеет с 2009 года. В декларации не указан город, в котором именно эта квартира расположена.

В автопарке семьи два элитных автомобиля: у мужа Audi Q7 за 2 миллиона 418 тысяч гривен, а у сына – Lexus RX 200T за 1 миллион 656 тысяч гривен. Обе машины – 2017 года выпуска.

Следует отметить, что ранее четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.

В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростелев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.

Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.

Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.

Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.

  • На закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство.
Теги: Марина Лазебная, Кабмин, , Минсоцполитики

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