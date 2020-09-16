#Буквы рассказывают, что о ней известно.

Марина Анатольевна Порошенко – украинский медик-кардиолог, кандидат медицинских наук. Председатель Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко. Жена пятого президента Украины.

Биография

Марина Порошенко родилась 1 февраля 1962 в Киеве. Окончила Киевский медицинский институт. Кандидат медицинских наук, автор первой в независимой Украине диссертации.

После окончания института работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве. После рождения первого сына оставила работу и полностью посвятила себя семье.

В 2007 году дополнительно получила диплом искусствоведа-эксперта.

12 ноября 2016 Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии “Женщина III тысячелетия” в категории “Знаковая фигура”.

В конце 2017 тогдашний министр культуры Евгений Нищук назначил Марину Порошенко главой Украинского культурного фонда.

16 декабря 2019 Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Украинского культурного фонда.

Глава Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко.

Фонд Порошенко и Roshen – среди тех, кто первыми встали на защиту здоровья наших граждан.

130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 отремонтированных аппаратов ИВЛ, более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Отец – Переведенцев Анатолий Михайлович (13.03.1933-20.08.2020), заместитель министра здравоохранения СССР, советник посла СССР в Монголии (1985-1988).

Мать – Переведенцева Людмила Николаевна (род. 18 февраля 1936), работала на заводе “Арсенал”.

Сестра – Зернецкая Алла Анатольевна, доцент Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

Муж – Петр Алексеевич Порошенко (род. 26 сентября 1965), пятый президент Украины. Во время учебы познакомилась со студентом Киевского государственного университета Петром Порошенко, через год в 1984 году вышла за него замуж.

Семью бывшего президента называют одной из самых крепких в украинском политикуме. Супруги вместе уже более 30 лет.

У пары четверо детей: старший сын – Алексей Петрович Порошенко (род. 6 марта 1985), в ноября 2014 года стал народным депутатом Украины. Невестка – Юлия Алиханова, топ-менеджер консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Свадьба состоялась 7 сентября 2013 Внук Петр Порошенко (род. 6 июня 2014), внучка Елизавета (род. 2016 г.).

Сын – Михаил (2001 г.р.), дочери – Евгения (2000 г.р.) и Александра (2000 г.р.).

Любимые занятия – шитье, вязание и кулинария.

Какая у Марины Порошенко программа?

Марина Порошенко во время съезда партии сообщила, что с сегодняшнего дня ее команда начинает новый социально-культурный проект для Киева – создание концертного зала международного класса.

Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев.

“Именно поэтому наша команда в 2018 году обновила государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь”, – отметила она.