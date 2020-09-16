Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Кандидатуру Марины было объявлено на съезде партии.

Марина Порошенко поблагодарила команду “Евросолидарности” за доверие.

“Сегодня я стою перед вами в новом статусе. И знаю, что первый вопрос, который услышу, будет – почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, что не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю, и мне не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица. Людям часто рассказывают о политике общими словами, стандартными фразами, но мое глубокое убеждение, что политика – это не красивые лозунги, а конкретные действия”, – сказала Марина Порошенко.

Марина Порошенко отметила, что в течение пяти лет она, как первая леди реализовала очень много гуманитарных и социальных проектов.

“И в своих действиях я точно руководствовалась не красивыми словами, а конкретными результатами, чтобы улучшить жизнь каждого конкретного ребенка, каждой отдельной семьи”, – отметила Марина Порошенко.