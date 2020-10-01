Кандидат в депутаты Киевского городского совета и жена пятого президента Украины Марина Порошенко сообщила, что получила отрицательные результаты повторного теста на коронавирус.

Об этом она написала на странице “Европейская солидарность – Киев” в Facebook.

Как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.

После этого в среду, 30 сентября, депутаты фракции “ЕС” сдали тесты на COVID-19.

По словам Марины Порошенко, Петр Алексеевич продолжает бороться с COVID-19.

“Прежде всего хочу поблагодарить всех за слова поддержки в это непростое для нашей семьи время. Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными”, – рассказала она.

Марина Порошенко подчеркнула, что продолжает избирательную кампанию во главе команды “Европейской Солидарности” в Киевский городской совет.

“Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, наша кампания будет больше сосредоточена как раз на решении проблем медицины, образования, и экономики, которые значительно обострились именно сейчас. Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть”, – отметила кандидат в депутаты Киевсовета.