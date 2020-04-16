Об этом Порошенко написал в Facebook.
“У нас в семье традиция: паски Марина печет сама. В этом году к ней присоеденились Евгения и Александра. Вместе они решили подарить частичку семейного тепла защитникам Украины, которые лечатся в Киевском госпитале, и испечь для них паски”, – написал пятый президент.
Также на своей странице он опубликовал семейный рецепт, по которому супруга готовит пасхальную выпечку из года в год.
Рецепт паски от Марины Порошенко
Ингредиенты:
1 л молока
100 г дрожжей
100 мл масла
2-3 кг муки
200-300 г изюма
250 г маргарина
250 г сливочного масла
8 яиц
400 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
сахар для глазури
Для опары: 100 г дрожжей растворяем в половине стакана теплого молока. На малом огне растапливаем 250 г маргарина и 250 г сливочного масла. Добавляем к опаре масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2-2,5 стакана муки и 50 г сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 мин подниматься.
Через пол часа начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюм и 400 г сахара. Замешиваем все это 2-3 кг просеянной муки. Тесто должно «отставать» от миски.
Оставляем подниматься в теплом месте.
Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10-15 мин. подняться. Выпекаем в духовом шкафу при 180 градусах 45-50 мин.
Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до густой белой пены и украшаем паски, когда они остынут.
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- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома и смотреть богослужения по телевизору.