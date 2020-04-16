Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко, Марина, в Чистый четверг поделилась семейным рецептом паски. В приготовлении ей помогали дочери: Евгения и Александра.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

“У нас в семье традиция: паски Марина печет сама. В этом году к ней присоеденились Евгения и Александра. Вместе они решили подарить частичку семейного тепла защитникам Украины, которые лечатся в Киевском госпитале, и испечь для них паски”, – написал пятый президент.

Также на своей странице он опубликовал семейный рецепт, по которому супруга готовит пасхальную выпечку из года в год.

Рецепт паски от Марины Порошенко

Ингредиенты:

1 л молока

100 г дрожжей

100 мл масла

2-3 кг муки

200-300 г изюма

250 г маргарина

250 г сливочного масла

8 яиц

400 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

сахар для глазури

Для опары: 100 г дрожжей растворяем в половине стакана теплого молока. На малом огне растапливаем 250 г маргарина и 250 г сливочного масла. Добавляем к опаре масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2-2,5 стакана муки и 50 г сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 мин подниматься.

Через пол часа начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюм и 400 г сахара. Замешиваем все это 2-3 кг просеянной муки. Тесто должно «отставать» от миски.

Оставляем подниматься в теплом месте.

Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10-15 мин. подняться. Выпекаем в духовом шкафу при 180 градусах 45-50 мин.

Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до густой белой пены и украшаем паски, когда они остынут.