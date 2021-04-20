Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона як новий надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні – 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine”, – написала вона.

Що відомо про Оксану Маркарову?

Оксана Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. У 1993-1998 роках навчалася в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”, де отримала ступінь бакалавра і магістра з екології.

У 1999-2001 роках навчалася в Індіанському Університеті в Блумінгтоні (штат Індіана). Там вона отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі (MPA).

Маркарова працювала у Міжнародній фундації виборчих систем та консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc.

У 2000 році в США проходила практику у Світовому банку.

Після стажування Маркарова очолила інвестиційну групу ITT, де працювала до 2014 року.

З 2015 року Оксана Маркарова розпочала кар’єру на державній службі. Зокрема, вона обіймала посади заступниці міністра фінансів України, очільниці апарату Міністерства фінансів, а у 2016 році стала першою заступницею міністра фінансів Олександра Данилюка.

У червні 2018 року Данилюк пішов у відставку, а Маркарова стала в.о. міністра фінансів України. У листопаді цього ж року Рада проголосувала за її призначення міністеркою на постійній основі.

За час роботи у Мінфіні Маркарова ініціювала створення офісу залучення та сприяння інвестиціям UkraineInvest та найбільшого порталу відкритих даних у секторі публічних фінансів – єДата.

У березні 2020 року Маркарова залишила посаду автоматично після відставки прем’єра Олексія Гончарука.

Після відставки з поста міністра Маркарова заснувала Фонд розвитку ринку капіталу і запустила стартап Archidata.