11 марта в INVERIA event space состоялась первая конференция о трендах в маркетинге и коммуникациях X-RAY Marketing Conference, организованная онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+. 20 СМО, PR-, digital-экспертов рассказали, как удивить аудиторию креативом в новых реалиях, как социальные проекты улучшают бизнес-результаты, и поделились новыми инструментами повышения лояльности аудитории.

“Когда мы хотим заполучить внимание клиента, мы конкурируем не только с другими компаниями, но и со всем информационным потоком!” — отметил на открытии конференции Chief Design Officer TECHIIA Иван Роговченко. Он поделился инструментами усиления эмоций через дизайн и рассказал, из чего состоит хорошее ТЗ для дизайнера: цели, сообщения, истории, ЦА, каналы, а также важны бренд, уместность, целостность и контекст. Если пару лет назад можно было делать просто хороший дизайн, то сейчас этого мало.

Хороший дизайн — это гигиенический фактор.

Руководитель по пассажирским коммуникациям “Укрзалізниця” Александр Шевченко рассказал, как компания искала новые решения старых проблем с помощью коммуникации и сервисных преобразований.

Нельзя построить хорошие коммуникации бизнесу, который не удовлетворяет запросы своего клиента. Потому мы пошли к пассажирам и собрали сотни предложений, что они бы хотели изменить. Мы проанализировали все и определили топ-8 нововведений, которые станут приоритетом на 2021 год, среди них: розетки и USB возле каждого кресла, современная система кондиционирования, вакуумные туалеты, видеонаблюдение.

Руководитель департамента коммуникаций, PR и GR компании Kernel Оксана Коваль рассказала о human branding и о том, как личности меняют бренд компании.

Люди верят людям (простым людям — “таким, как я”), а не компаниям, СМИ, государству. Сегодня рулят микроинфлюенсеры, а не блогеры-миллионники. Это обычные пользователи FB, Instagram, TikTok, популярные в определенном кругу людей. Они ближе и понятнее, следовательно, уровень доверия в ним выше.

В компании создали проект KIP (Kernel Influencers Project), цель которого — сформировать пул внутренних адвокатов бренда, которые станут внешними инфлюенсерами и будут регулярно “эфирить” о компании на личных страницах в соцсетях. Планировалось, что критическая масса позитивного контента, сгенерированного сотрудниками, сможет перекрывать периодический негатив, который появляется в соцсетях. В результате удалось получить 2 млн охвата в месяц.

Директор по корпоративным коммуникациям “Нова пошта” Елена Плахова рассказала, как из хорошей сервисной компании стать суперсервисной. Она уверена: время customer journey закончено, пришло время life journey — стать партнером на всю жизнь. На этом “Нова пошта” сконцентрировалась в 2020 году.

Елена поделилась трендами, которые использовались на пути к цели, среди них: e-comm, развлекательный контент, эмоциональные технологии, новый уровень диджитализации в целом, развитие локальных производств, коллаборации.

Директор по корпоративным связям “Киевстар” Анна Захараш поделилась принципами успешного социального проекта:

отвечает запросам клиентов;

связан с бизнесом;

отражает миссию и ценности компании;

позитивно влияет на репутацию;

получает поддержку стейкхолдеров;

привлекает сотрудников.

Анна рассказала о социальном проекте компании “Смартфон для батьків”:

Мы поняли, что абоненты 50+ реже используют 4G не потому, что у них нет гаджетов, а потому, что они не умеют ими пользоваться. Так мы создали серию обучающих видеоуроков для старшего поколения по развитию диджитал-скилов. Через проект мы преодолеваем не только цифровой, но и эмоциональный разрыв поколений.

О том, как создать wow-эффект при презентации новых продуктов, рассказали Digital Chain Chief Strategy Officer Олег Профатило и glo Brand Executive Виктория Андрюшкина. Они поделились кейсом “Музичного HYPER Set’а” и его адаптации к онлайн-реальности.

Создавая диджитал-проект, мы использовали все каналы коммуникации, где наш потребитель ищет информацию, общается и развлекается:

– СМИ

– Инфлюенсеры (Key Opinion Leaders)

– Артисты

– Owned media: наш сайт, YouTube-канал, Instagram

– Стриминговые платформы для трансляции ивента: Megogo и YouTube-канал

В продвижении нужно уделять особое внимание контенту. Мы использовали тексты, анонсы, брендированные плашки. Более нативной стала коммуникация через артистов: помимо наших рекламных постов, они могли и от себя запостить информацию о проекте. Самым нативным каналом были инфлюенсеры.

Чтобы сделать успешную диджитал-кампанию, она должна быть проработана на 360 градусов.

Руководитель Департамента коммуникаций Региональной газовой компании Галина Панченко и директор Film Ua Entertainment Юлия Сабадаш поделились кейсом организации онлайн-празднования 10-летия РГК для 38 тысяч сотрудников.

Для празднования была создана интерактивная платформа, где каждый сотрудник мог найти тот контент, который его интересует. Было две отдельных студии стрима. Чтобы привлечь разные аудитории и создать чувство причастности, мы провели 15 прямых включений из регионов, видеопоздравления от иностранных партнеров, награждение победителей видеоконкурса и розыгрыш подарков. Также на онлайн-ивенте состоялась презентация корпоративного стиля.

Об адаптации MEGOGO к новым реалиям рассказала директор по маркетингу компании Лера Толочина. Поскольку в 2020 году киноиндустрия замерла, было принято решение добавить другой развлекательный контент: спорт, аудиокниги, образование, музыку, игры. Еще одним вызовом стал отказ людей от развлечений, ведь у них стало меньше денег. Поэтому MEGOGO поставил цель стать незаменимой частью домохозяйства, предложив безупречное качество и разнообразие контента.

Партнерства, совместные проекты, win-win-стратегии помогут выжить и укрепиться. Конкурировать будем тогда, когда минует опасность для всей индустрии. Сейчас самое время для активных партнерств.

“В Украине среднее время телепросмотра в период весеннего локдауна вырос почти на час по сравнению с аналогичным периодом 2019 года”, — привела статистику директор по маркетингу 1+1 Наталья Вовк.

С участниками X-Ray Marketing Conference она поделилась проектами телеканала, которые побуждали население оставаться дома. Также Наталья рассказала о благотворительном музыкальном марафоне 1+1 “Ты не один”, благодаря которому удалось собрать более 2,5 млн грн, чтобы закупить для медиков 36 больниц средства индивидуальной защиты.

В условиях пандемии телеканалу удалось провести невероятный финал “Голоса страны”, который стал примером для форматников со всего мира, а также сделать редизайны 1+1, 1+1 media и ТСН. Зимой 2021 года телеканал выпустил сериал о реалиях жизни на карантине “100 000 минут вместе”.

Новые подходы к коммуникациям обсудили в формате панельной дискуссии директор по маркетингу “Эпицентр” Ирина Шинкаренко, директор департамента корпоративных коммуникаций “Укртелеком” Михаил Шуранов, начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации “АТБ” Сергей Демченко, соуправляющая креативного партнера агентства J&I Advertising&PR Ирина Кузнецова. Модератором дискуссии выступила партнер PR-Service, вице-президент Украинской PR-Лиги Елена Деревянко.

По окончании конференции состоялась Церемония награждения X-Ray Marketing Awards.

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа MMR благодарят партнеров X-Ray Marketing Conference:

генерального партнера “Нова пошта”;

партнера ТМ Glo;

угощающего партнера “Фудмама”;

чайного партнера SOLOMIA;

принимающего партнера INVERIA event space;

компаниям Carlsberg, Nemiroff, Bayadera Group.

А также медиапартнеров: