Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, 27 января в офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялось первое заседание участников совещания о проведении международной ненасильственной мирной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”. В частности, участники совещания сформировали начальный состав штаба, который будет заниматься подготовкой марша. Его состав, по словам Чубарова, будет расширяться введением новых людей.
“Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства” административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом”, – отметил он.
- 6 декабря глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о подготовке и проведении мирного шествия с материковой части Украины на аннексированный полуостров Крым.