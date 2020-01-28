Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что участники марша на Крым намерены пересечь административную границу с полуостровом 3 мая.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, 27 января в офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялось первое заседание участников совещания о проведении международной ненасильственной мирной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”. В частности, участники совещания сформировали начальный состав штаба, который будет заниматься подготовкой марша. Его состав, по словам Чубарова, будет расширяться введением новых людей.

“Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства” административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом”, – отметил он.