Сегодня в столице Беларуси, в Минске, проходит "Марш народовластия" против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Уже начались задержания протестующих.

Об этом сообщают TUT.by и независимый правозащитный центр “Вясна”.

Сегодня в Минске на очередной марш протеста собрались люди разных возрастов с бело-красно-белыми флагами. Издание пишет, что задерживать людей начали возле Ратуши: силовики перебежали дорогу и схватили нескольких человек.

Очевидцы также сообщают о задержаниях на проспекте Победителей, в районе улицы Мельникайте, у гостиницы “Юбилейной” и стелы “Минск – город-герой”. Протестующих разогнали и у Оперного театра.

По данным правозащитного центра “Вясна”, задержаны уже более 20 человек.

Кроме того, в Минске снова на вход и выход закрыли станции метро “Октябрьская”, “Купаловская”, “Площадь Победы”, “Немига”, “Фрунзенская”; в городе периодически пропадает мобильный интернет.