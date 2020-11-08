Об этом сообщают TUT.by и независимый правозащитный центр “Вясна”.
Сегодня в Минске на очередной марш протеста собрались люди разных возрастов с бело-красно-белыми флагами. Издание пишет, что задерживать людей начали возле Ратуши: силовики перебежали дорогу и схватили нескольких человек.
Очевидцы также сообщают о задержаниях на проспекте Победителей, в районе улицы Мельникайте, у гостиницы “Юбилейной” и стелы “Минск – город-герой”. Протестующих разогнали и у Оперного театра.
По данным правозащитного центра “Вясна”, задержаны уже более 20 человек.
Кроме того, в Минске снова на вход и выход закрыли станции метро “Октябрьская”, “Купаловская”, “Площадь Победы”, “Немига”, “Фрунзенская”; в городе периодически пропадает мобильный интернет.
- 1 ноября в Минске перед началом протестного марша начали стягивать бронетехнику, закрыли несколько станций метро.
- Также сообщалось, что силовики делали предупредительные выстрелы в воздух.