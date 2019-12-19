Об этом он заявил во время выступления в Мичигане, сообщает американский телеканал CNN.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Голосование в Палате представителей состоялось приблизительно в середине двухчасового спича Трампа. О его результатах американскому лидеру сообщил его помощник.

“Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент”, – отреагировал Трамп.

Он считает, что объявление импичмента – это демонстрация неуважения со стороны Демократической партии к десяткам миллионов американцев, которые на прошлых президентских выборах 2016 года отдали предпочтение кандидату от республиканцев.

Трамп также отметил, что очень надеется на то, что после выборов 2020 года спикер Ненси Пелоси лишится своего места.

“Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев придут на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста”, – заявил Трамп.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.